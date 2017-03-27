Украина

Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что судьба в клубе главного тренера команды Сергея Реброва решится по окончании сезона.

В текущем сезоне Динамо не смогло выйти из группы в Лиге чемпионов. Кроме этого, бело-голубые практически в середине сезона проиграли борьбу Шахтеру за чемпионство. После первой части сезона киевляне отстают от Горняков на 14 очков.

"Я ни с одним тренером не вел переговоры, как об этом пишут в интернете. Ни с Хацкевичем, ни с Лужным, ни с Калитвинцевым. Примем решение по Реброву, когда закончится чемпионат", — сказал Суркис в интервью программе Профутбол.

"У нас был разговор с ним еще зимой. Тогда я предлагал ему продлить контракт, однако он сказал, что доработает контракт и тогда будем принимать решение. Это абсолютно нормальная практика. Мы цивилизованно сядем с Сергеем Станиславовичем за стол и будем решать дальнейшую его судьбу".

"Не все зависит от меня. Многое зависит от Реброва. Есть ли у него мотивация, хочет ли он работать, прогрессировать с этой командой и добиваться результата".

"Вы же прекрасно понимаете, что в любой команде бывают провалы, но они не могут быть постоянными. Уже в следующем сезоне будут стоять другие задачи. Это попадание в Лигу чемпионов и борьба за чемпионство. В этом сезоне у нас еще стоит задача выиграть Кубок Украины", — резюмировал президент.