Украина

Игрок сборной Украины Роман Зозуля станет членом исполкома ФФУ.

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук сложил полномочия члена исполкома ФФУ. Заменит его на данной должности футболист Бетиса и сборной Украины Роман Зозуля.

Кандидатуру Зозули поддержал президент ФФУ Андрей Павелко, который ранее порекомендовал футболиста в исполком. Ожидается, что у Зозули будет статус официального представителя действующих игроков, которым ранее был наделен Анатолий Тимощук.

Напомним, что футболист оказался в центре скандала после сорвавшегося перехода в Райо Вальекано. Болельщики испанского клуба выступили категорически против этого перехода. Как итог, Роман Зозуля разорвал арендное соглашение с Райо Вальекано.

Football.ua