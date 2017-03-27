Игрок сборной Украины Роман Зозуля станет членом исполкома ФФУ.
Зозуля будет членом исполкома ФФУ, dynamo.kiev.ua
27 марта 2017, 20:27
Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук сложил полномочия члена исполкома ФФУ. Заменит его на данной должности футболист Бетиса и сборной Украины Роман Зозуля.
Кандидатуру Зозули поддержал президент ФФУ Андрей Павелко, который ранее порекомендовал футболиста в исполком. Ожидается, что у Зозули будет статус официального представителя действующих игроков, которым ранее был наделен Анатолий Тимощук.
Напомним, что футболист оказался в центре скандала после сорвавшегося перехода в Райо Вальекано. Болельщики испанского клуба выступили категорически против этого перехода. Как итог, Роман Зозуля разорвал арендное соглашение с Райо Вальекано.
Football.ua