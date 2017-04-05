Украина

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков об отмене матча 1/4 финала Кубка Украины Полтава — Шахтер

Во вторник вечером – подчеркиваю, во вторник вечером, притом что матч был назначен на среду 14.00! – кубковый поединок Полтава — Шахтер всё же отменили. Хотя тут следует быть бесконечно аккуратным с формулировкой: его не то чтобы отменили, его не то чтобы перенесли — его запретили проводить на конкретном стадионе в Полтаве, а именно Локомотиве, принадлежащем клубу Полтава. На Ворскле им. Бутовского — пожалуйста, и Премьер-лига как организатор этой стадии Кубка Украины даже изъявила готовность оплатить использование этой арены.

Причина общеизвестна: поле на Локомотиве признано непригодным для игры. Точнее, так.

Протокол совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и дирекции УПЛ

(проведено с использованием современных коммуникационных технологий)

Присутствующие члены Комитета:

- глава комитета – Прокопович Г.В.;

- заместитель главы комитета – Моргун К.И.;

- заместитель главы комитета – Винтоник В.Г.;

- член комитета – Парадников В.А.;

- член комитета – Мовчан Д.А.;

- член комитета/секретарь комитета – Барбаш Ю.А.

Присутствующие члены Дирекции УПЛ:

- заместитель главы Дирекции – Дикий Е.С.;

- член дирекции/секретарь – Пидкипный И.М.;

- член дирекции – Бухаленков С.А.

Повестка дня:

О состоянии инфраструктуры стадиона Локомотив г. Полтава и ее соответствии требованиям Регламентов ФФУ, УПЛ и ПФЛ накануне проведения матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины Полтава Полтава – Шахтер Донецк.

Рассмотрев итоги инспекции стадиона Локомотив г. Полтава, проведенной директором матча ФФУ, первым заместителем главы федерации футбола Полтавской области Дегтярем А.И., фото- и видеоматериалы состояния газона на момент проведения заседания;

учитывая высокий статус соревнований, с целью созданию надлежащих условий для участников и болельщиков матча, качества телевизионной трансляции, соблюдения требований регламентных документов ФФУ, УПЛ и ПФЛ, принимая во внимание согласие ФК Ворскла Полтава (письмо от 04.04.2017 – прилагается), -

Постановили:

Запретить проведение матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины Полтава (Полтава) – Шахтер (Донецк) на стадионе Локомотив г. Полтава.

Обязать ФК Полтава:

Провести матч на стадионе "Ворскла им. Бутовского" г. Полтава либо на другом стадионе, который отвечает требованиям Регламента соревнований УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон-2016/17;

Проинформировать Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекцию УПЛ о месте проведения матча.

Голосовали:

- "За" — единогласно.

(Подписи) Прокопович, Дикий

Если бы я был Соболевым

Обращаю ваше внимание на тонкость – матч и в самом деле до последнего момента можно было перенести на "Ворсклу", ФФУ предлагала и настаивала именно на этом варианте. Другое дело, что президент Полтавы Леонид Соболев воспользовался своим правом и на этот вариант не пошел. По его мнению, играть на Локомотиве можно, усилия работников стадиона, дневавших и ночевавших там, результат принесли и поле вполне пригодно для игры в футбол.

Скажу больше – если б я был Соболевым, то, наверное, согласился бы и тем обрадовал бы всех. Но моя фамилия Франков, и занимаемся мы несколько разными делами. Он считает, что сделал всё, он отказался от других вариантов, а теперь – сделал следующий печальный шаг… (Просьба байку об Александре Македонском и Парменионе не приводить, я ее хорошо знаю, но здесь она не применима.)

Вот тут, конечно, во всю голову встает вопрос четкости критериев – где заканчивается поле, "отвечающее требованиям", и где начинается поле, непригодное для игры. Замечу по ходу, что наличие телетрансляции – это, на мой взгляд, лирика, во всяком случае, с этой точки зрения можно придираться только к необорудованности мест для телекамер и пр., но никак не к состоянию газона. Точно такая же лирика, непригодная для принятия решений – вскрики на тему "Все видят, что поле не годится!" Что значит все? Я вот, к примеру, по фотографии не берусь судить – аз некомпетентен. Вообще, только специалист способен ответить, чем газон – подчеркиваю, газон, а не стадион! – и требования к нему во второй лиге отличается от газона в первой и Премьер-лигах. Уж больно нередки случаи, когда уровнем ниже поляны краше и удобнее, а потому сильно подозрение, что НИЧЕМ.

Зато уверенно скажу: ни в одном документе вы не найдете требования 100-процентного покрытия поля травой! Иначе нам пришлось бы прикрыть львиную долю стадионов, а то и больше. Особенно ранней весной.

Как бы там ни было, в протоколе совместного заседания Дирекции УПЛ и комитета ФФУ по стадионам критерии, на основании которых поле стадиона "Локомотив" признано негодным, не приведены, замечено лишь, что основополагающей стала инспекция заместителя председателя ПОФФ. Вердикта главного арбитра Екатерины Монзуль, которая шагнула бы на газон в 9.30 в среду и окончательно определила бы его приспособленность для футбола, решили не дожидаться.

Тем более, мяч и отскакивал бы, и катился, а? Эй, профи – играть точно нельзя было?

Знаю, что можно было. Прекрасно знаю! Но опять-таки предоставляю отвечать и решать профи…

В качестве преамбулы последующей, явно дискуссионной части статьи я бы сказал, что всячески приветствую развитие инфраструктуры и жутко злюсь, когда у нас всё же проходят матчи в откровенно нефутбольных условиях – Полтаве и не снилось. Примеры перечислять? А пояснять, почему на "бетоне", то есть утоптанной земле без травы, играть можно, а в грязи – нет, если это не болотный футбол, по которому соревнования проводятся отдельно?!

Прецедент Черноморца, или Все-таки некоторые равнее?

Допускаю и хочу верить, что Федерация футбола, несмотря на непрерывно ухудшающиеся для большинства клубов условия, решила наконец навести порядок. Так, чтобы независимо от названия клуба, его заслуг, финансовых дел, политики и высоких адвокатов в жизнь претворялся безумно простой на первый взгляд принцип: "Не готово поле – не играешь. Не пригоден стадион – не играешь". Претворялся последовательно и неуклонно, без послаблений и исключений.

Возможно, именно матч Полтава — Шахтер призван послужить точкой отсчета и началом новой эры. Возможно. Потому что в эру "до того как" вопросов слишком много и вопросов неприятных, касающихся избирательности применения тех самых "требований регламентных документов".

Думаю, вы прекрасно понимаете, что речь о прецеденте – домашних матчах ФК Черноморец (Одесса) на стадионе "Черноморец" г. Одесса в текущем году. Поначалу там трава вовсе не ночевала, сейчас она начала пробиваться и к визиту Шахтера наверняка наберет нужную силу. Однако логично объяснить, почему можно играть первую шестерку чемпионата Украины (с телетрансляциями!) на Черноморце и нельзя играть четвертьфинал Кубка на "Локомотиве", у вас не получится. Да ни у кого не получится – кроме как пообещать, что теперь и с Черноморцем разберутся!

Потому что газон на "Черноморце" ничем не гуще и не зеленее, чем на "Локо", и объяснить тишину по поводу использования одесской поляны можно только тем, что никто из соперников громко не скандалил, а директора матчей раз за разом подмахивали вполне благополучные рапорта. "Не буди лихо, пока оно тихо". Как проснулось – выноси святых.

В общем, наш футбол, к великому сожалению, влетел в очередную крайне неприятную ситуацию "из двух зол выбери то, что тебе сейчас кажется меньшим". И какие бы разумные доводы ни приводились, какие бы обещания на светлое будущее ни давались, никуда не деться от обвинения в том, что всё это произошло "потому что Шахтер". Голос этого клуба слышен, слышен по-настоящему, подхватываем, обсуждаем и внедряем – в отличие от множества других голосов.

Заметьте, в данном случае нет никаких претензий к Шахтеру и его руководству – оно вправе отстаивать свои интересы и свое видение организации футбола в стране. Разумеется, не задействуя при этом подковерное право и не шантажируя. Никто ж ни на кого не давит, верно? Речь только о развитии футбола в стране, о создании и соблюдении надлежащих условий для футбола высокого уровня.

Но осадочек никуда не денется – осадок в виде предположений, что если бы на месте Шахтера оказался условный Олимпик, то четвертьфинал зашел бы как дети в школу; и что если бы Шахтеру предстояло сыграть в Одессе в марте, то этот матч вряд ли состоялся бы именно в Одессе. Условное наклонение неприменимо? Расскажите это историкам, ага.

Как избежать подобных впечатлений? А я не знаю. "Из двух зол…"

Почему так поздно?

Ну и последнее. "Банить стадион" менее чем за сутки до начала матча это нормально? Вы на что раньше рассчитывали – что трава вырастет или Соболев вдруг пойдет на попятную? И то, и другое было из разряда фантастики. Может, кто-то "унижался, юлил, умолял"? Нет. Так зачем же было кота за хвост тянуть и доводить дело до заведомого скандала? Не понимаю.

Поймите меня правильно – я не призываю наш футбол "назад в пещеры", этим как раз занимаются другие (см. предыдущую мою статью на Football.ua). Но любые недоработки инфраструктуры, любые призраки подобных ситуаций в будущем должны отсекаться на этапе АТТЕСТАЦИИ клубов и их стадионов. Не годится поляна – не вносите в Реестр ни с какими оговорками. Клуб вызывает сомнения – гоните его прочь, невзирая на слезное заступничество губернаторов и т.д. Либо, если уж мы делаем исключения по различным нефутбольным соображениям – а мы их делаем, давайте быть готовыми разгребать такие вот завалы ежегодно, ежемесячно, каждодневно!

На недавнем исполкоме ФФУ мы утвердили главой комитета по аттестации Анатолия Бессмертного, который ради столь ответственного поручения даже приостановил членство в исполкоме. К концу апреля ждем новостей по поводу соответствия наших клубов различным критериям – финансовому, правовому, инфраструктурному… Ох и работенка, доложу я вам!..

"Полтава" ничуть не хуже и не лучше других профессиональных клубов Украины – во всяком случае, перед законом. И никто с этой точки зрения не должен располагаться ни выше, ни ниже.