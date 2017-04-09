Украина

14:00, Александрия, стадион Ника. Арбитр — Александр Дердо. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Воскресная программа УПЛ на 24-ый тур оказалась куда интереснее, чем матчи субботы. Все коллективы с верхней половины таблицы будут играть в этот день, а первыми сойдутся Александрия и Заря.

Безусловно, эта встреча обещает быть интересной, потому что команды имеют четкие турнирные цели. В текущем розыгрыше Заря стремится завоевать бронзовые медали, тогда как Александрия постарается вновь попасть в еврокубки.

На определенном этапе подопечные Шарана были близки к тому, чтобы самим замахнуться на конкуренцию с Зарей за бронзу, но весенняя часть чемпионата пока видится для Александрии провальной. В последних четырех турах команда набрала всего одно очко и пропустила вперед Олимпик. И не сказать, что календарь у команды был сложный. Александрия уступила Карпатам (0:1) и Стали (1:4), лишь с Днепром была добыта ничья.

Заря тоже демонстрирует не лучшие результаты, но этому есть оправдание. За последние пять туров луганчане провели два матча с Шахтером и один с Динамо. С грандами украинского футбола Заря очков набрать не смогла и в каждом из матчей уступила с одинаковым счетом — 1:2. Поэтому нет смысла говорить о неком спаде в игре команды — мало кто на месте Зари набрал бы при таком календаре много очков.

Для Александрии матч станет в какой-то мере определяющим. Поражение окончательно выключит команду из борьбы за бронзовые медали, тогда как победа сократит отставание от Зари до 4 очков.

Если отметить положительные моменты для хозяев, то это, конечно же, кадровая ситуация. Матч с Динамо по разным причинам пропустило около десяти человек. Большая часть из них должна вернуться в состав, тогда как матч пропустит Станислав Кулиш. Форвард выстрелил покером в ворота Волыни, но затем молчал пять матчей, поэтому сложно сказать, насколько эта потеря важна.

У Зари матч пропустит Игорь Чайковский, который перебрал желтых карточек. По прежнему не играет капитан команды Никита Каменюка, но замена в лице Евгения Опанасенко смотрится более чем достойно.

Ориентировочные составы

Александрия: Новак — Шендрик, Басов, Гитченко — Старенький, Запорожан, Банада, Грицук, Цуриков — Приемов, Пономарь

Заря: Шевченко — Опанасенко, Форстер, Чечер, Соболь — Калитвинцев, Гордиенко, Харатин, Липартия, Петряк — Бонавентуре

Травмированные: Кулиш — Каменюка

Дисквалифицированные: Чайковский