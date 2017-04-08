Украина

Дубль вышедшего на замену Карикари решил исход поединка.

24-й тур украинской Премьер-лиги открывался матчем команд из нижней части таблицы — в гости к Стали приехала Волынь. Команда Виталия Кварцяного сейчас явно переживает не самый лучший период. До поединка со Сталью, последние свои шесть матчей лучане проиграли, и только чудо (ну или еще несколько штрафов для Днепра) могут спасти Волынь от самого дна турнирной таблицы по итогу сезона.

Зато у Стали дела сейчас идут куда лучше. С приходом на тренерский мостик Леонида Кучука игра команды из Каменского вышла на новый уровень, вследствие чего пошли и победы. Однако в последнем туре Сталь досточно неожиданно уступила Карпатам, после чего могло показаться, что и у второй команды из западной Украины Волыни будет шанс обыграть команду из Каменского.

Но чуда не произошло. За весь матч против Стали Волынь не нанесла ни одного удара в створ. Хотя, стоит сказать, что и в защите подопечные Кварцяного действовали на этот раз гораздо лучше, чем во встрече с Ворсклой. Но длилась эта уверенность ровно до 87-й минуты, когда вышедший на замену Карикари вывалился на ворота Кичака и, спокойно обыграв вратаря, открыл счет в матче.

Пропущенный мяч шокировал гостей, те пошли отыгрываться, и на последней компенсированной минуте получили еще один гол в свои ворота. Грубая ошибка защиты команды Кварцяного снова дала возможность Карикари выскочить на свидание с кипером Волыни, и он во второй раз огорчил болельщиков команды из Луцка.

Таким образом, Сталь реабилитировалась после гостевого поражения во Львове, ну а Волынь продолжает коллекционировать поражения.

Сталь — Волынь 2:0

Голы: Карикари, 87, 90+4.

Сталь: Панькив — Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Шабанов, Да Силва — Карасюк, Каленчук — Васин (Мысык, 75), Дебелко (Карикари, 66), Э. Малакян (Задерака, 66).

Волынь: Кичак — Тетеренко, Горопевшек, Марушка, Шаповал — Чепелюк, Герасимюк — Романюк (Задерецкий, 63) , Деда (Дудик, 46), Мемешев — Петров (Диденко, 84).

Предупреждения: Каленчук — Мемешев, Петров, Задерецкий.