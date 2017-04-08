Украина

Главный тренер Стали Леонид Кучук прокомментировал игру своей команды в матче против Волыни.

В матче 24-го тура чемпионата Украины Сталь дома принимала луцкую команду. Исход встречи решился лишь в концовке матча, когда на 87-й минуте Карикари открыл счет, а уже в добавленное арбитром время оформил дубль.

"Понимаете, мяч можно забить и на 1-й, и на 10-й, и на 20-й секунде матча, а можно забить за секунду до окончания игры. Сегодня в конце первого тайма я слышал, как судья в конце отсчитывал 15, 10, 5…и мы за последние пять секунд успели провести атаку, и Васин если бы там отдал пас, то мы бы уже в первом тайме забили бы в ворота соперника. Игра складывается из всех 93-х-94-х минут и никто ведь не знает, когда ты сумеешь забить мы можем только предполагать. Забить можно в любое время", — приводит слова менеджера официальный сайт Стали.

"Почему не проходил последний пас? Тут несколько причин. Первое, это слишком медленное поле, оно пока весеннее, и если бы был дождь, то было бы по нему легче играть. А второе, это эмоциональность и заряженность на победу. Поэтому немного не хватало хладнокровия в конечной фазе атаки. В конечном итоге мы сумели совладать с эмоциями. Мы за последние 15 минут, наверное, столько провели атак, сколько за весь матч не провели".

После 24 сыгранных туров Сталь занимает девятое место, имея в своем активе 27 очков.

