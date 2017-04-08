Зирка дома сумела добыть минимальную победу над полтавской командой (1:0).

Зирка — Ворскла 1:0

Гол: Борха, 60

Зирка Паст — Полегенько, Борха, Перерйра, Фатеев, Збунь — Чичиков (Щедрый 77), Лупашко, Загальский (Акименко 59), Ситало — Билоног (Эсеола 65)

Ворскла: Сарнавский — Сапай, Чеснаков (Ардин Даллку 6), Чижов, Пердута — Мякушко, Андрей Ткачук (Сак 76), Дмитрий Кравченко, Ребенок — Одарюк, Хльобас (Загорулько 68)

Предупреждения: Сапай 38, Одарюк 69, Сак 85, Пердута 90