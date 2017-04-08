Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Зиркой и Ворсклой.
ФК Зирка
08 апреля 2017, 19:45
Зирка дома сумела добыть минимальную победу над полтавской командой (1:0).
Зирка — Ворскла 1:0
Гол: Борха, 60
Зирка: Паст — Полегенько, Борха, Перерйра, Фатеев, Збунь — Чичиков (Щедрый 77), Лупашко, Загальский (Акименко 59), Ситало — Билоног (Эсеола 65)
Ворскла: Сарнавский — Сапай, Чеснаков (Ардин Даллку 6), Чижов, Пердута — Мякушко, Андрей Ткачук (Сак 76), Дмитрий Кравченко, Ребенок — Одарюк, Хльобас (Загорулько 68)
Предупреждения: Сапай 38, Одарюк 69, Сак 85, Пердута 90