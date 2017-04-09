Украина

Полузащитник Днепра Руслан Ротань пропустит ближайшие игры своей команды из-за травмы голеностопа.

Руслан получил повреждение на одной из тренировок своей команды. Сообщается, что травма не очень серьезная, но ближайшие две недели Ротань не помощник своей команде.

"Как получил травму? Да как обычно. Столкнулся с партнером на тренировке. Игровой момент — такое бывает. Врачи говорят, что ориентировочные сроки восстановления — две недели. Хорошо, что не повреждены кости и нет разрывов. В общем, если коротко, то у меня растяжение голеностопа", — прокомментировал свое повреждение футболист.

Напомним, что сегодня в матче 24-го тура чемпионата Украины Днепру предстоит выездной поединок с Карпатами. Встреча начнется в 14:00.

В текущем сезоне 35-летний украинец сыграл за днепропетровскую команду 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.