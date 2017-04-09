Украина

Нападающий Шахтера Густаво-Бланко рассказал о тяжелой травме колена, полученной два года назад в период карьеры в российском Анжи.

Бланко-Лещук пополнил ряды Шахтера этой зимой, перейдя из львовских Карпат. До этого форвард выступал за шведскую Ассириску, марокканский Видад и аргентинские Арсенал и Депортиво.

В 2014-м году Бланко-Лещук подписал двухлетний контракт с Анжи, однако уже спустя четыре месяца игрок покинул российскую команду, так и не сыграв за нее ни одного поединка.

В эфире программы "Моя игра" на телеканале Футбол 1 нападающий рассказал, что в период карьеры в Анжи он рисковал завершить профессиональную карьеру.

"Два года назад у меня была проблема с коленом, и врачи говорили, что я не смогу больше играть в футбол. Я переживал, боялся, что все так и будет. Но, слава Богу, этого не случилось. И сегодня я в прекрасном состоянии", — сказал Бланко-Лещук .

"Травма колена случилась, когда я был в Анжи. Лечился полгода, но врачи никак не могли понять, что же не так. Я проходил медобследования в разных странах. Никто так и не смог мне рассказать, что случилось, пока я не поехал в Аргентину на медосмотр. Там уже посмотрели, сделали нормальное МРТ, и оказалось, что у меня было внутреннее кровотечение, которое просто очистили – и все прошло".

"Даже когда мне это сказали, что я не смогу играть — я не поверил. Всегда был уверен, что это не может быть правдой, потому что играть в футбол было моей мечтой. Я не мог просто так это бросить", — подытожил форвард.