Нападающий Черноморца Жорже Элиас был признан лучшим игроком прошедшего тура чемпионата Украины.
Жорже Элиас, upl.ua
10 апреля 2017, 18:05
Украинская Премьер-лига совместно с ТМ "Parimatch" провели опрос среди представителей экспертного совета и определили самого яркого исполнителя по итогам 24-го тура национального чемпионата.
Как информирует официальный сайт УПЛ, лучшим игроком тура признали футболиста Черноморца Жорже Элиаса, который в матче с Шахтером забил решающий мяч. Бразилец на одно очко опередил вингера Динамо Андрея Ярмоленко и нападающего Днепра Артема Довбика.
В число специалистов, которые брали участие в голосовании, вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Леонид Буряк.