Украина

Нападающий Черноморца Жорже Элиас был признан лучшим игроком прошедшего тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига совместно с ТМ "Parimatch" провели опрос среди представителей экспертного совета и определили самого яркого исполнителя по итогам 24-го тура национального чемпионата.

Как информирует официальный сайт УПЛ, лучшим игроком тура признали футболиста Черноморца Жорже Элиаса, который в матче с Шахтером забил решающий мяч. Бразилец на одно очко опередил вингера Динамо Андрея Ярмоленко и нападающего Днепра Артема Довбика.

В число специалистов, которые брали участие в голосовании, вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Леонид Буряк.

