Украина

Полузащитник Карпат Игорь Худобьяк был признан болельщиками лучшим игрокам клуба.

Завершилось голосование, в котором болельщики определили лучшего футболиста львовян по итогам сезона. Звание лучшего получил капитан Львов Игорь Худобяк, сообщает официальный сайт клуба.

На счету хавбека 5 голов в прошедшем сезоне. Отметим, что Худобяк был признан лучшим игроком чемпионата Украины в марте.

Второе место в голосовании занял вратарь клуба Евгений Боровик, перешедший в клуб лишь зимой.

Третье место разделили три игрока. Защитник Николай Матвиенко и форвард Александр Гладкий, а также нападающий Густаво Бланко-Лещук, который в зимнее трансферное окно сменил Карпаты на Шахтер.