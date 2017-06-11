Полузащитник Львовян Дмитрий Клец продлил соглашение на пять лет.
Дмитрий Клец, ФК Карпаты
11 июня 2017, 12:55
Полузащитник Карпат Дмитрий Клец подписал с "зелено-белыми" контракт на пять лет и останется во Львове, по меньшей мере, до 2022 года.
Отметим, что Клец является воспитанником клубной академии Карпат.
За Львов Дмитрий сыграл уже 45 матчей, из них 17 в этом чемпионате.
Ранее Карпаты продлили целый ряд своих футболистов - полузащитников Тараса Завийского, Назара Вербного, нападающего Гуцуляка и бека Мирошниченко.