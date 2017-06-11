Украина

Форвард Динамо Артем Беседин займет место на острие атаки сборной Украины в отборочном поединке ЧМ-2018 против Финляндии.

Несмотря на то, что большинство специалистов прогнозировали появление в основе нападающего Карабюкспора Евгения Селезнева, в отборочном поединке ЧМ-2018 Финляндия — Украина с первых минут начнет игру форвард Динамо Артем Беседин.

Матч в Тампере станет для Артема четвертым в составе национальной сборной Украины, причем в терх предыдущих он неизменно выходил на замены.

Селезнев, который в последние дни чувствовал боль в мышцах задней поверхности бедра, начнет поединок на скамейке запасных.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Украина, который начнется в 19:00, смотрите здесь.