Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о работе по усилению состава.

По словам Шарана, Александрия ведет переговоры с игроками на проблемные позиции. Также возможен приход легионера на позицию форварда.

"В наши ряды вливаются три игрока Зирки: Артем Ситало, Андрей Бацула и Артем Щедрый. Мы с ними говорили и предупреждали, что нагрузки, требования и задания будут значительно выше, чем у Зирки. Кажется, они меня услышали", — рассказал Шаран о текущем пополнении.

"Возвращается в родные пенаты Юрий Панькив, у которого завершился контракт со Сталью. Считаю, что это тоже усиление, потому что игра наших голкиперов не совсем устраивает".

"Ведем переговоры еще с несколькими, на мой взгляд, серьезными исполнителями. На позиции опорного полузащитника и правого защитника. Вероятно, мы увидим в нашем составе нападающего-легионера", — добавил тренер Александрии", — добавил тренер Александрии.

Напомним, что Александрия сыграет с АЗ и Брюгге на сборах.