На тренировочных сборах в Словении луганский клуб запланировал пять контрольных матчей.
Заря определилась с соперниками на сборах, ФК Заря
17 июня 2017, 15:38
Футболисты Зари выходят из отпуска в понедельник, 19 июня. Команда соберется на базе и проведет недельный втягивающий сбор.
Во время первого сбора запланирован один товарищеский матч. 25 июня состоится игра с ФК Никополем.
С 28 июня по 14 июля луганчане будут на сборах в Словении и проведут следующие контрольные поединки:
01.07 — Истра (Хорватия)
03.07 — Хайдук (Хорватия)
07.07 — Вождовац (Сербия)
10.07 — Урал (Россия)
12.07 — Динамо Тбилиси (Грузия)
На 14 июля запланировано возвращение команды в Украину и подготовка к матчу 1-го тура УПЛ против каменской Стали.