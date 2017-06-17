Украина

На тренировочных сборах в Словении луганский клуб запланировал пять контрольных матчей.

Заря определилась с соперниками на сборах, ФК Заря

Заря определилась с соперниками на сборах, ФК Заря

Футболисты Зари выходят из отпуска в понедельник, 19 июня. Команда соберется на базе и проведет недельный втягивающий сбор.

Во время первого сбора запланирован один товарищеский матч. 25 июня состоится игра с ФК Никополем.

С 28 июня по 14 июля луганчане будут на сборах в Словении и проведут следующие контрольные поединки:

01.07 — Истра (Хорватия)

03.07 — Хайдук (Хорватия)

07.07 — Вождовац (Сербия)

10.07 — Урал (Россия)

12.07 — Динамо Тбилиси (Грузия)

На 14 июля запланировано возвращение команды в Украину и подготовка к матчу 1-го тура УПЛ против каменской Стали.