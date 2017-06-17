Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин присутствовал на награждении сотрудников клуба.

Донецкий Шахтер наградил сотрудников клуба золотыми медалями. На встрече с работниками из Киева, Харькова и Донецка присутствовали главный тренер Пауло Фонсека и капитан Дарио Срна, а также Сергей Палкин.

"Хочу поприветствовать всех присутствующих, особенно наших коллег из Донецка, — начал Палкин. — Спасибо, что нашли силы добраться до Киева. Если бы мне кто-то сказал, что мы впервые за последних три года встретимся здесь, никогда бы не поверил".

"К сожалению, жизнь распорядилась иначе, разбросала нас по стране: одни находятся в Донецке, другие – в Харькове, третьи – в Киеве. Хочу сказать, что те успехи, которых мы добиваемся, они – уникальные. В истории Украины, и особенно в европейской футбольной истории, запомнится этот момент, что мы сегодня с вами переживаем.

Сейчас мы собрались по случаю десятого чемпионства. Но я бы хотел поздравить вас со всеми чемпионствами, потому что многие проработали в клубе пять, десять, пятнадцать лет. Вы проживали эти победы раз за разом. В футболе мелочей не бывает. Ваш вклад, он очень важен. Если мы не будем верить, что вернемся в Донецк, то это все никому не нужно. Только вера в то, что мы вернемся, помогает нам поддерживать клуб и добиваться результатов", — цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.