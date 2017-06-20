Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о своих первых эмоциях после возвращения в клуб.

Динамовцы уже вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством Хацкевича.

"Конечно, мне приятно вернуться и вообще, работать в таком клубе. Не только я рад, но и Олег Романович Лужный, и Максим Александрович Шацких. Сейчас эмоции только положительные, а в дальнейшем все будет зависеть только от нас и от того, как ребята будут воспринимать те требования, которые мы будем предъявлять", — заявил Хацкевич в интервью клубной пресс-службе.

"Самое главное – [что тренировка проходила] с улыбкой, то, что настроение у всех ребят хорошее, уже радует. Почти всех, кто сегодня участвовал в тренировке, я знаю, как и они меня. Важнее то, как они будут воспринимать требования. Я команде сказал, что уже с сегодняшнего дня у нас началась подготовка к сезону, во вторник мы также работаем в одноразовом режиме, а уже, начиная со среды и вплоть до воскресенья, дня вылета на сбор в Австрию, будем проводить двухразовые тренировки".

"Видно, что футболисты соскучились друг по другу и по работе. Но после тренировки уже не у всех было такое же веселое настроение, как до нее (улыбается). В целом, сегодняшняя работа проходила в хорошей атмосфере, что не может не радовать. У тех футболистов, которые сегодня проходили медосмотр, никаких ограничений по работе в общей группе нет, как и нет ни у кого проблем с лишним весом, разве что незначительные".