Украина

Полузащитник Зари Владислав Кабаев поделился первыми впечатлениями от перехода в новую команду.

В конце мая стало известно, что Владислав Кабаев перебирается из Черноморца в Зарю.

"Настроение у меня очень хорошее, ведь встретили в команде очень хорошо. Многих ребят знал и знаю еще по сборной. Уже давно хотел перейти в Зарю. Еще год-полгода назад. Внимательно наблюдал за командой в играх Лиги Европы. Ходил на стадион. Было очень приятно, что мне позвонили главный тренер и мой агент, встретились со мной и предложили перейти в Зарю. Я был обеими руками за то, чтобы перейти в команду, которая принимает участие в групповом этапе Лиги Европы. Как только я понял, что тренер меня хочет видеть в своей команде, я сразу же согласился. Хочу расти и играть на высоком уровне", — цитирует Кабаева официальный сайт Зари.

"Как сломал руку? Я ехал на свадьбу к футболисту Черноморца Александру Каплиенко. Рядом был автобус, который "не заметил меня". Я двигался по главной, произошло столкновение, после которого я сломал руку. Несмотря ни на что, в отпуске я активно тренировался, повреждение мне не мешало. Переговорим ещё раз с доктором по этому поводу. Надеюсь, что очень скоро гипс снимут и я буду работать в полную силу".

"Главная задача в Заре на первое время? В первую очередь, хочу доказать себе и главному тренеру, что достоин играть в основном составе и помогать команде побеждать в каждом матче", — резюмировал полузащитник.

Отметим, что соглашение Кабаева с Зарей рассчитано на два ближайших сезона.