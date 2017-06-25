Центрбек Олимпика Дмитрий Гришко не продлил контракт с клубом и получил статус свободного агента.
Дмитрий Гришко, фк олимпик
25 июня 2017, 11:16
О расставании с игроком отрапортовал официальный сайт Олимпика.
Отмечается, что контракт центрального защитника и капитана подошел к концу и Дмитрий решил попробовать свои силы в другом чемпионате.
Наверняка речь идет о российском клубе СКА-Хабаровск, в расположении которого сейчас и пребывает Гришко.
Гришко выступал за Олимпик на протяжении последних шести лет. За это время Дмитрий провел в футболке донецкой команды 149 матчей и забил 8 голов.