Украина

Центрбек Олимпика Дмитрий Гришко не продлил контракт с клубом и получил статус свободного агента.

О расставании с игроком отрапортовал официальный сайт Олимпика.

Отмечается, что контракт центрального защитника и капитана подошел к концу и Дмитрий решил попробовать свои силы в другом чемпионате.

Наверняка речь идет о российском клубе СКА-Хабаровск, в расположении которого сейчас и пребывает Гришко.

Гришко выступал за Олимпик на протяжении последних шести лет. За это время Дмитрий провел в футболке донецкой команды 149 матчей и забил 8 голов.