Украина

Ряд лидеров донецкого Шахтера приняли участие в в съемках проморолика домашней формы сезона — 2017/18.

В роли актеров выступили Бернард, Факундо Феррейра, Виктор Коваленко, Ярослав Ракицкий и капитан Дарио Срна, сообщает официальный сайт Горняков.

Съемочный процесс проходил на загородной базе команды в Святошино и в одной из киевских фотостудий. Сценарий клипа разрабатывал известный украинский режиссер Марьян Бушан.

"Форма очень красивая. Понравилось, что появились цвета, символизирующие нашу любимую Донбасс Арену, по которой мы все скучаем", — поделился своими впечатлениями Дарио Срна.

"У Шахтера всегда форма не только красивая, но и удобная. Мне очень комфортно. Есть некоторые изменения в дизайне, а новые элементы на футболке теперь будут напоминать нам о Донбасс Арене", — добавил Ярослав Ракицкий.

Презентация новой формы Шахтера состоится за несколько дней до матча за Суперкубок Украины, который запланирован на 15 июля.