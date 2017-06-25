Три иностранных футболиста покинули расположение Зари.
Ерикс
25 июня 2017, 19:00
Ранее сообщалось, что Заря подписала контракты с бразильцами Леонидасом и Силасом, а еще несколько их соотечественников прибыли в клуб ан просмотр.
Официальный сайт Зари сообщил, что защитники Эрикс Сантос и Филиппе, а также нападающий Каик покинули расположение команды.
Причины ухода игроков не сообщаются, но вероятно они просто не подошли главному тренеру команды Юрию Вернидубу.
На просмотре остается еще один легионер — камерунец Ибрагим, который в данный момент имеет незначительное повреждение.