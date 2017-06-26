Украина

Завершился розыгрыш кубка Украины среди любителей.

​Команда из Петропавловской Борщаговки второй раз стала обладателем почетного трофея. В финальном противостоянии Чайка встретилась с командой СКК Демня из Львовской области.

Первый матч финала остался за Чайкой, которая дома победила со счетом 2:0. В ответном поединке Демня попыталась атаковать с первых минут, но пропустила на 28-й минуте. Под конец первого тайма Демня пропустила еще раз.

Во втором тайме команды обменялись голами и по сумме двух матчей Чайка одержала победу 5:1, которая принесла им второй в истории Кубок Украины среди аматоров.

Финал. Ответный матч

СКК Демня — Чайка 1:3

Голы: Барабаш, 57 — Пономаренко, 28, Литвин, 45+2, Дорош, 75