Украина

Комитет арбитров УЕФА пригласил арбитров-мужчин "елит" и "первой" категории, а также арбитров-женщин категории "элит" на летние предсезонные курсы.

Курсы для топовых рефери состоятся с 9 по 11 августа в Женеве и Ньоне (Швейцария).

В список приглашенных арбитров попали три украинских представителя футбольной Фемиды — Екатерина Монзуль, Евгений Арановский и Сергей Бойко.

Программа курсов УЕФА включает в себя прохождение арбитрами медицинского обследования и теста ФИФА по физической подготовке, а также интенсивную программу обучения.

В рамках подготовки предусмотрено групповые дискуссии, презентации с участием членов Комитета арбитров УЕФА и просмотр матчей сезона 2016/2017 с анализом интересных для арбитража моментов, в частности — поединков финальной части женского чемпионата Европы 2017 года, который будет проходить с 16 июля по 6 августа в Нидерландах.