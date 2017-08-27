"Как я оцениваю действия Динамо? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент Динамо или президента клуба. Я это не комментирую", — говорит Ахметов.

"Но хочу заверить всех наших болельщиков: Шахтер очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего", — приводит слова Ахметова канал Футбол 1.