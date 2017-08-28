Украина

Главный тренер Вереса Юрий Вирт дал свой комментарий после матча с Шахером (1:2).

Накануне Верес со счетом 1:2 уступил действующему чемпиону Украины донецкому Шахтеру.

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас горячо поддерживали на стадионе. Я доволен игрой, самоотдачей. Было как желание, так и дисциплина. Обидно пропускать после рикошета и на последних минутах. Наверное, молодому Пасичу надо было просто выбить в аут, а он выбил в центр. Такие команды как Шахтер, подобные ошибки не прощают", — сказал Вирт.

"Почему не сделал все замены? Чтобы делать замену, надо иметь в запасе равноценных игроков. Я не видел, чтобы кто-то из тех, кто находился на скамейке, мог усилить игру. Мы планировали еще выход Морозенко, но, к сожалению, случилась эта ошибка. Никто от этого не застрахован".

"Сейчас можно много что говорить, что, например, вместо Пасича надо было выпускать кого-то другого, но сейчас все умные. И Степанюк, и Сергийчук, и Кобин имели еще силы, их менять не было смысла. Хотел в конце сделать замену, чтобы удержать результат, но не сложилось", — добавил тренер.

В следующем туре УПЛ Верес сыграет с Ворсклой.