Украина

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Президент Динамо Игорь Суркис пожелал экс-капитану киевлян Андрею Ярмоленко удачи в новом клубе.

"Ты подписал контракт с дортмундской Боруссией, сделав еще один важнейший шаг в своей спортивной карьере. Как президент киевского Динамо, ответственный за дальнейшую судьбу самого титулованного клуба Украины, я, конечно же, не могу не сожалеть о расставании с таким уникальным профессионалом. Однако как давний почитатель футбола и твой старший товарищ я не могу не порадоваться за тебя", — цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.



"Сегодня сбылась твоя мечта. Это правда, ты никогда не скрывал своего стремления расти и прогрессировать, давно хотел попробовать себя на новом, более высоком уровне. Теперь, когда этот час настал, я искренне горжусь тобой. Вдвойне счастлив от того, что на пути к своей мечте ты сохранил верность команде, открывшей для тебя дорогу в мир большого футбола".



"Можно только представить, какое самообладание, терпение и веру тебе приходилось регулярно проявлять, чтобы справляться с постоянным давлением, а также искушениями, выпадавшими на твою спортивную долю. И каждый раз ты находил в себе мужество и силы не плыть за потоком, а оставаться собой, лидером и вожаком Динамо. Болельщик не забудет этого никогда".



"Приход такого футболиста – это находка для клуба с любым наградным списком, в том числе и с тем, каким располагает дортмундская Боруссия. Однако в такой же степени это памятный момент и в истории киевского Динамо, которое, уверен, не прощается с Андреем Ярмоленко, чье имя отныне в ряду великих наших воспитанников, а лишь расстается на время".



"Я убежден, что каждый поклонник Динамо присоединится к словам благодарности в твой адрес. Мы все будем следить за твоими выступлениями в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Успехов тебе и великих достижений в новой команде".

В понедельник, 28-го августа, украинский вингер Андрей Ярмоленко официально стал игроком дортмундской Боруссии. В новой команде Ярмоленко будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в составе Андрей будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом.