Украина

Дортмундская Боруссия объявила о подписании контракта с нападающим киевского Динамо Андреем Ярмоленко. Football.ua анализирует основные аспекты самого яркого трансфера нынешнего межсезонья.

Потеря для Динамо

Безусловно, уход капитана и лидера команды перед стартом в групповом турнире Лиги Европы не может не сказаться на игре киевлян. Разумеется, Александр Хацкевич сделает все, дабы в кратчайшие сроки закрыть проблемную позицию, но в первых матчах Ярмоленко динамовцам явно будет не хватать. Кроме полезности в атаке Андрей не был освобожден от оборонительных обязанностей и регулярно помогал партнерам при ведении защитных действий. К тому же Ярмоленко не раз забивал важнейшие для Динамо мячи, причем как в чемпионате страны, так и в еврокубках. Мастер дриблинга, способный накрутить оптом сразу нескольких оппонентов, лидер до мозга костей - вот далеко не полный перечень эпитетов, которыми с завидной долей регулярности награждали динамовского вожака. Теперь придется искать нового…

Полезность перехода для самого футболиста

Ярмоленко через месяц исполнится уже 28, а, как известно, век игрока весьма короток. Через пару-тройку лет нужно будет задумываться о благополучии на перспективу, и переход в одну из сильнейших и богатейших футбольных лиг мира для Андрея напрашивался давно. Уровень украинского чемпионата Ярмоленко давно перерос и футболист, как глоток свежего воздуха в июльский зной, нуждался в шаге наверх. Трансфер в Боруссию такую возможность для одного из лучших игроков отечественного футбола, несомненно, предоставит. К тому же дортмундский клуб известен своими замечательными болельщиками, поддержка которых (особенно на первых порах) пригодится теперь уже экс-динамовцу. Да и задачи перед Боруссией во всех турнирах стоят максимальные, что также добавляет вистов в необходимость этого перехода.

Нужен ли Ярмоленко Боруссии?

После перехода Усмана Дембеле в Барселону дортмундцы нуждались в новом исполнителе на позицию правого вингера, и Ярмоленко в этой связи виделся практически идеальным вариантом. Конечно, некоторое время Андрею предстоит потратить на адаптацию в новом коллективе, футболе и стране в целом, однако талант украинца давно известен болельщикам и специалистам. Кроме того характер футболиста не терпит поражений, что неоднократно доказывалось на деле. Это дает основания предполагать, что у Ярмоленко в Германии все должно сложиться весьма неплохо. Главной задачей будет сразу же завоевать стабильное место в стартовом составе. Такой дилеммы у игрока в Киеве не было с юных лет, и теперь свою состоятельность придется доказывать фактически с нуля и на новом, более высоком, уровне. Впрочем, думается, Андрею это по плечу.

Сборная

Разумеется, в составе Динамо выступает немало представителей сборной Украины, и взаимопонимание с ними у Ярмоленко оттачивалось годами. Теперь Андрею Шевченко предстоит дополнительно следить за немецким чемпионатом, где кроме Евгения Коноплянки (к слову, выступающего в составе Шальке — главного внутреннего врага Боруссии) будет играть его тезка. В случае недостатка игровой практики у Ярмоленко (если такая ситуация все же будет иметь место) тренерскому штабу сборной предстоит проводить немалый объем работы, дабы максимально приводить кондиции своего лидера к общему знаменателю с остальными игроками. В Динамо с практикой у Андрея был полный порядок, а вот в Боруссии для этого нужно будет приложить немало усилий.

Лига чемпионов

Переход в Боруссию открыл для Ярмоленко шанс сыграть уже в нынешнем сезоне в самом престижном турнире Старого Света. Если динамовцы свой шанс попасть в Лигу чемпионов самым драматичным образом упустили в ответной игре с Янг Бойз, то клуб из Дортмунда оказался в интересной группе в компании с мадридским Реалом, Тоттенхэмом и кипрским АПОЭЛом. Не секрет, что Ярмоленко, как и многие украинские футболисты и болельщики, благоволит именно испанскому клубу, а против Криштиану Роналду вовсе мечтает сыграть едва ли не каждый. Андрею такая возможность наверняка представится. Для украинца это станет своеобразной ярмаркой: и людей посмотреть, и себя во всей красе показать. Так что с мотивацией у Ярмоленко на новый сезон все должно быть в порядке. Даже больше. Хочется, чтобы переход в Боруссию стал не просто шагом вперед, а полноценным скачком в карьере талантливейшего игрока.

Роман Петренко, Football.ua