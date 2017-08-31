Украина

Вердикт по несостоявшемуся матчу Мариуполь — Динамо будет вынесен через неделю.

В седьмом туре чемпионата Украины должны были встретиться Мариуполь и Динамо, а сам поединок пройти в приазовском городе, но киевляне на матч не приехали.

Журналист и член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков заявил, что КДК ФФУ 7 сентября рассмотрит дело по этому поводу.

Отметим, что согласно регламенту украинской Премьер-лиги, Динамо должно быть засчитано техническое поражение.

Франков также заявил, что не сомневается в вердикте КДК, равно как и дальнейших шагах Динамо.