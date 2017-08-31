Вердикт по несостоявшемуся матчу Мариуполь — Динамо будет вынесен через неделю.
В седьмом туре чемпионата Украины должны были встретиться Мариуполь и Динамо, а сам поединок пройти в приазовском городе, но киевляне на матч не приехали.
Журналист и член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков заявил, что КДК ФФУ 7 сентября рассмотрит дело по этому поводу.
Отметим, что согласно регламенту украинской Премьер-лиги, Динамо должно быть засчитано техническое поражение.
Франков также заявил, что не сомневается в вердикте КДК, равно как и дальнейших шагах Динамо.