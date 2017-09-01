Нападающий Карпат Себастьян Рибас покинул команду.
Рибас, ФК Карпаты
01 сентября 2017, 10:47
Следующий сезон аргентинец проведет в клубе Патронато, который выступает в высшем аргентинском дивизионе, на правах аренды с правом выкупа.
О том, что экс-нападающий Интера покинул Львов аргентинские СМИ сообщали уже несколько дней назад.
Напомним, что уругвайский форвард присоединился к Карпат перед стартом нового чемпионата. За львовскую команду Рибас провел 4 поединка, в которых забил один гол в ворота Ворсклы.