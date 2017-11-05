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Football.ua представляет анонс поединка 15-го тура УПЛ между Мариуполем и Шахтером.

14:00, Мариуполь, Ильичевец. Арбитр — Виктор Копиевский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

В Мариуполе команда Александра Бабича попытается дать достойный отпор действующему чемпиону.

Наверное, в нашем чемпионате нет и не будет более сроднившихся между собой команд, чем эти два клуба. Ладно бы коллективы представляли один регион, так еще сложилось исторически, что сразу несколько игроков, не проходящих по каким-либо причинам в состав горняков, вскоре оказываются в городе у Азовского моря. Нынешний сезон исключением не стал. Перед матчем в Мариуполе Александр Бабич по условиям арендного соглашения не сможет рассчитывать сразу на восьмерых (!) исполнителей, большинство из которых играют в приазовском ансамбле далеко не последнюю скрипку.

У дончан ситуация намного лучше, и не только с точки зрения кадрового потенциала. Да, травмированы центрбеки Ярослав Ракицкий и Сергей Кривцов, давно по той же причине не играет Максим Малышев, зато горняки уже обеспечили себе, как минимум, евровесну, и, с высокой долей вероятности, продолжат свои выступления в Лиге чемпионов. Учитывая проблемы мариупольцев, Паулу Фонсека имеет возможность позволить себе эксперименты с составом, помешать которым может лишь негативный опыт недельной давности, когда Шахтер не смог переиграть Сталь (1:1), а наставник дончан был крайне недоволен действиями своих резервистов.

Безусловно, цели на сезон у команд существенно разнятся. Шахтер твердо настроен на победу в чемпионате, а вернувшиеся в элиту приазовцы уже не так громко, но все же намекают на борьбу за первую шестерку. Наверняка встреча в Мариуполе будет непростой для обеих коллективов, а местные любители футбола получат от игры только положительные эмоции.

Ориентировочные составы:

Мариуполь: Худжамов — Тищенко, Белый, Яворский, Неплях — Кольцов, Мишнев, Рудыка — Кожанов, Кисиль — Фомин

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко, Бернард – Феррейра

Травмированы: нет – Ракицкий, Кривцов.