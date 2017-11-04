Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий не сможет помочь национальной команде в товарищеском матче против Словакии.
Ярослав Ракицкий, EPA
04 ноября 2017, 13:28
Бек Шахтера продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием, которые не позволят ему принять участие в ближайшем товарищеском поединке сборной Украины против словаков.
Ярослав находился в списке игроков, которых Андрей Шевченко планировал вызвать на ноябрьский сбор, однако травма все же помешает ему отправиться в расположение национальной команды.
Также Ракицкий пропустит поединок 15 тура УПЛ против Мариуполя, который пройдет 5 ноября.
Матч между Украиной и Словакией состоится 10 ноября на Арене Львов.
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