Украина

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий не сможет помочь национальной команде в товарищеском матче против Словакии.

Бек Шахтера продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием, которые не позволят ему принять участие в ближайшем товарищеском поединке сборной Украины против словаков.

Ярослав находился в списке игроков, которых Андрей Шевченко планировал вызвать на ноябрьский сбор, однако травма все же помешает ему отправиться в расположение национальной команды.

Также Ракицкий пропустит поединок 15 тура УПЛ против Мариуполя, который пройдет 5 ноября.

Матч между Украиной и Словакией состоится 10 ноября на Арене Львов.

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