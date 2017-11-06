Украина

Полузащитник Шахтера прокомментировал игру против Мариуполя.

Донецкий Шахтер в матче 15-го тура отыграл матч против Мариуполя, в котором одержал победу со счетом 3:1.

"С Мариуполем всегда непросто. Помню, когда я только приехал в «Шахтер», у нас была сложная игра, тогда мы тоже победили со счетом 3:1. Прекрасно понимали, что и сегодня предстоит такой поединок, потому довольны, что имели шансы и реализовали их.

После удаления у соперника смогли воспользоваться ситуацией: прессинговали и создавали больше голевых моментов. Что касается моего забитого мяча, то это наш с Факундо отработанный вариант. Мы стараемся так взаимодействовать, не всегда получается, но в этот раз все сложилось отлично, я счастлив.

Чувствовалось, что Шахтер играет рядом с домом. Присутствовало много болельщиков клуба, мы ощущали их поддержку. Очень рады, что смогли принести праздник в город. Это был особенный день для всех нас", — цитирует игрока официальный сайт Шахтера.

Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая киевское Динамо на 7 очков.