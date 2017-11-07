Украина

Football.ua анализирует, какие положительные моменты несет в себе продолжение дальнейшего пребывания Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

А был ли провал?

Несмотря на так называемый провал в отборочном цикле к чемпионату мира 2018, вряд ли кто-либо сможет бросить камень в огород тренерского штаба главной команды страны. Да, была неудача в Рейкьявике, во многом из-за которой "желто-синие" существенно снизили свои шансы на благополучное выполнение основной задачи. Были два поражения от объективно более сильных хорватов, но ведь можно посмотреть на случившееся с другой стороны.

Группа, в которой при жеребьевке оказались наши земляки, изначально носила негласное название группы смерти. Посудите сами, мощная сборная Хорватии с Модричем, Ракитичем и Манджукичем, неуступчивые и сильные командным духом исландцы, всегда ершистые турки, а также непредсказуемые финны и загадочные косовары.

При этом, команда Шевченко достигла положительного баланса встреч со всеми, кроме “клетчатых” и самой северной сборной Европы, в итоге уступив тем и другим первые два места в итоговой таблице. Зато была обыграна Турция с Мирчей Луческу во главе, а Финляндия и Косово и вовсе повержены на классе. Следовательно, выступление в отборочном цикле в целом можно считать удовлетворительным, учитывая, что Шевченко по ходу этого самого отбора как раз создавал фактически новую команду.

Кадровая политика

После ухода Михаила Фоменко обновленный тренерский штаб принял решение создавать новый коллектив. Такая мера назревала давно, ведь те же Руслан Ротань, Вячеслав Шевчук и Александр Кучер являлись возрастными игроками, которым в короткие сроки необходимо было найти достойных сменщиков. И если Ротань и, в какой-то мере, Кучер все же пригодились в роли эдаких "дядек" на поле и вне его, то от услуг других ветеранов Шевченко отказался, причем по вполне естественным причинам.

Завершил активные выступления Шевчук, все реже играли в своих клубах Олег Гусев, Евгений Селезнев и Артем Федецкий, а Кучер довольно долго не вызывался в лагерь сборной после ухода из Шахтера. Зато открылась дорога в главную команду страны для перспективной молодежи, доселе получавшей заветный вызов лишь в единичных либо форс-мажорных случаях.

А ведь ставка на молодое поколение рано или поздно (хочется все же, чтобы как можно раньше) себя оправдает, да что там – уже начинает оправдывать! Николая Матвиенко чуть больше года назад практически не знала широкая футбольная общественность, а теперь он – безальтернативно основной на позиции левого защитника. Чуть более опытный Богдан Бутко занял противоположную бровку, да и резервисты у них подобрались не менее перспективные. Эдуард Соболь и Павел Лукьянчук, несомненно, еще принесут немалую пользу сборной.

Не стоит забывать об игроках атакующего звена Викторе Коваленко, Александре Зинченко, Руслане Малиновском, Викторе Цыганкове и Артеме Беседине, именно при Шевченко получивших статус полноценных сборников. Стоит вспомнить также получавших авансы в виде вызова Артема Довбика, Дениса Баланюка и совсем свежих потенциальных дебютантов Александра Андриевского, Артема Шабанова, Вячеслава Танковского и чуть более старшего по возрасту Юрия Коломойца. Отдельно следует отметить своем юного голкипера Андрея Лунина, в свои 18 являющегося одним из резервистов маститого Андрея Пятова. И это далеко не предел!

Не порушить созданное

За время каденции Андрея Шевченко в сборной в ее игре и тактических построениях изменилось немало. В отличие от команды Фоменко, где главный акцент был сделан на надежность обороны, нынешняя сборная Украина ориентирована, прежде всего, на атаку. Объяснений этому немало, и даже самое простое из них имеет право на существование. Михаил Фоменко в бытность игроком был защитником, а нынешний коуч желто-синих возглавлял атаки не самых последних европейских клубов, причем весьма успешно. Шевченко изначально грамотно подобрал себе штат помощников.

Итальянец Мауро Тассотти специализируется на защите, а испанец Рауль Рианчо – знатный мастер ведения тактики, что с блеском доказал во время своего пребывания в тренерском штабе Динамо времен Сергея Реброва. К слову, и сам Шева нет-нет, да и участвует в тренировочном процессе, своим примером показывая подопечным, как должен работать настоящий профессионал. Именно в прошедшем отборочном цикле украинская команда, по сути, сформировала собственный игровой почерк, в котором нашлось место сильнейшим игрокам страны. Состав, хотя и варьировался от игры к игре, все же был достаточно стабильным, вот только позиция форварда вызывала и продолжает вызывать неподдельную тревогу. Между тем, проблемы есть у любой команды, и то, что Шевченко научился их решать, в ближайшем будущем только поможет нашей сборной в достижении ее целей.

Атмосфера

Ни для кого не секрет, что при Шевченко внутри сборной сформировалась великолепная атмосфера. Впрочем, не только внутри. Главная команды страны впервые максимально сроднилась со своими болельщиками. Прямо, как в избитом диалоге одно известного в прошлом политика с горожанами из толпы: “Вы только будьте к народу поближе! – Да куда ближе-то?!.” Регулярные встречи с поклонниками проводились и ранее, но явно не с такой периодичностью, да и открытость игроков и тренерского штаба стала приятным откровением.

Шевченко пошел по пути сближения футболистов и болельщиков, прекрасно осознавая, что общественное мнение прямо и косвенно влияет на его работу, а стало быть имеет полное право оценивать ее результаты. Забавным, и от того не менее положительным, моментом стал обряд вливания в коллектив новичков, которые появлялись едва ли не на каждом новом сборе. Всех принимали радушно, даже бразильца Марлоса, о натурализации которого поначалу говорили в весьма скептических тонах. Эта же атмосфера доминировала и в матчах, когда было заметно, что игроки объединены единой целью и готовы горой стоять друг за друга. Будем надеяться, что Шевченко не сойдет с избранного пути, и наше отсутствие на мировом форуме следующего года окажется лишь досадным недоразумением.

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