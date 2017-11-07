Украина

Сборная Украины провела традиционную открытую тренировку для болельщиков национальной команды.

Сегодня, 7 ноября, в Киеве на УТК им. Банникова состоялась открытая тренировка сборной Украины.

Тренировочную сессию, вход на которую был открыт для всех болельщиков, посетили в том числе и дети-участники "Фестиваля чемпионов", который проводит ФФУ и представители ФК "Президентский полк".

Несмотря на прохладную вечернюю погоду, на трибунах собралось заметное количество болельщиков сборной, которые пришли пожелать команде Андрея Шевченко успеха в предстоящем товарищеском матче против Словакии.

Товарищеский матч между сборным Украины и Словакии состоится в пятницу, 10-го ноября во Львове.

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