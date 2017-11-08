Украина

Капитан Динамо Сергей Сидорчук ближайшие месяцы проведет без футбола.

Сидорчук получил травму колена в поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Янг Бойзом (2:2).

Впоследствии Сергей отправился в Барселону на медицинское обследование и буквально накануне перенес хирургическое вмешательство. Операция, к счастью, прошла успешно.

Капитан до пятницы останется в Испании, после чего вернется в Киев. Точные сроки восстановления игрока неизвестны, но он точно пропустит пять месяцев.

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