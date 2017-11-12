Представляем вашему вниманию видеообзор матча Черноморец — Спикул.
Игроки черноморца празднуют гол, фк черноморец
12 ноября 2017, 14:09
Дублем в составе Черноморца отметился Кирилл Ковалец, на что гости сумели ответить лишь одним точным выстрелом Мандриченко.
Черноморец — Спикул (Кишкэрень, Молдавия) 2:1
Голы: Ковалец, 3, 70 — Мандриченко, 45
Черноморец: Федоренко, Мартыненко, Мамаду, Люлька (капитан), Татарков (Каплиенко, 74), Ореховский, футболист на просмотре (Мусолитин, 62), Ковалец (Каверин, 73), Политыло (Антонов, 67), Васин (Барилко, 76), Хобленко (Сильвио, 81).
Спикул: Авдюшкин, Санду, Мандриченко, Урсу, Софрони (Стефу, 55), Молла (Яворский, 64), Бостан, Чемский, Ожог (капитан), Апостол (М. Калинков, 59), Олару (Матей, 48).
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