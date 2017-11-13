Украина

Бывший игрок сборной Украины Марко Девич рассказал о своих отношениях с тренером национальной команды Михаилом Фоменко.

Девич выступал за сборную Украины в период с 2008 по 2014 года. За это время форвард провел за "сине-желтых" 35 матчей и забил 7 голов. В интервью программе Профутбол Марко вспомнил 2013 год, когда сборная играла стыковые матчи против сборной Франции за право играть на чемпионате мира. Тогда после домашней победы 2:0 украинцы проиграла французам 0:3.

"Каких-то конфликтов или негативных разговоров между мной и Фоменко не было. Это просто рабочие моменты. Ему нравилось играть с одним нападающим, например, с Романом Зозулей. Он выбрал его. Пожалуйста. И это несмотря на мою хорошую форму. Он выбрал Зозулю и все", — сказал Девич в интервью программе Профутбол.

"Больше всего обидела ситуация с выездной игрой с Францией. Дома мы без шансов обыграли их 2:0. Через 4 дня ответный матч, а некоторые игроки оставили на поле все свои силы. Как физические, так и психологические. У Фоменко же были игроки для ротации. Он мог выпустить более свежих футболистов".

"Вот он снова выпустил Зозулю. Роман сыграл хорошо в первом матче, но сейчас же нужно играть на контратаках. А я чуть более резкий и подвижный, чем Зозуля, могу убежать. А Фоменко выставил практически тот же самый состав. В итоге мы проигрываем там 0:3 и нам нужно забивать. Какая разница, 0:5, 0:6? Нужно было забивать гол!".

"Тогда Фоменко сделал две замены и оставалась еще одна. Был игрок на скамейке, который способен помочь. Я был свежий, в прошлом матче не играл, был в неплохой форме. Может мне кто-то объяснить, почему он не сделал эту замену? Зачем нужна такая принципиальность? Я не понимаю".

"Неужели эта принципиальность была важнее, чем попытка порадовать народ Украины выходом на чемпионат мира? Потом я где-то услышал, что он сказал, что был весь в игре и забыл о замене. Подожди, ты же тренер. Ты должен знать, кто у тебя на скамейке, ты должен чувствовать пульс игры. И не важно какой это матч. В любую минуту ты должен быть готов принимать решение".

"Такая важная игра, она столько нам приносила, мы должны были проходить Францию. Просто, если бы в ответной игре сделали правильные решения и попробовали что-то другое. Понятно, что Франция была сильнее, судьи сыграли свою роль, а мы практически не выходили из штрафной, но правильный подход помог бы всей стране. Что получается? "Ты мне не нравишься, можешь помочь, но будешь сидеть на скамейке. И не будешь играть только потому что ты мне не нравишься. А то, что 50 миллионов человек переживает за сборную и молится, это для меня не важно. Ты мне не нравишься и все". Я не понимаю эти вещи", — резюмировал Девич.

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