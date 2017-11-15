Украина

После того, как Динамо получило техническое поражение за неявку в Мариуполь, азовский клуб не может остановиться.

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины подтвердил техническое поражение Динамо, присужденное киевлянам за неявку в Мариуполь на матч седьмого тура первенства Премьер-лиги против одноименной местной команды.

На протяжении всего периода разбирательств в этом деле ФК Мариуполь когда тонко, когда довольно грубо троллил Динамо, что, впрочем, можно понять.

Однако когда накануне заседания АК ФФУ был проведен опрос среди команд Премьер-лиги относительно возможности переигровки матча ФК Мариуполь — Динамо и семь из них (Заря, Олимпик, Карпаты, Зирка, Александрия, Сталь и Черноморец) высказалась за проведение матча, очередной мем, опубликованный на странице вице-президента ФК Мариуполь Ардрея Санина в Facebook, немного перегнул палку.

После этого никого не удивит "теплый" прием южан в тех городах, команды которых ФК Мариуполь сравнил с собачками на поводке...

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