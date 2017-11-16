Украина

Главный тренер Карпат Сергей Зайцев считает, что при подготовке к матчу против Мариуполя его команда должна сосредоточиться только на себе.

Главный тренер Карпат Сергей Зайцев надеется, что его команде удастся порадовать своих болельщиков победой, когда "львы" примут Мариуполь в матче 16-го тура УПЛ.

"Мариуполь — очень солидная команда. Мы помним нашу первую игру, нам надо убрать те ошибки, которые мы допустили, и заботиться о себе, а не разбирать кого-то. Поэтому сейчас мы сосредоточены только на своих командных взаимодействиях", — сказал Зайцев.

"У нас есть свои задачи. Мы уже давно не выигрывали, давно не забивали мячи с игры, и нам хотелось бы пересечь эту линию и порадовать своих болельщиков".

Последний раз Карпаты побеждали в матче 13-го тура против Ворсклы (1:0 на выезде), после чего сыграли вничью с Динамо (1:1) и Сталью (0:0).

Карпаты сыграют с Мариуполем в субботу, 18 ноября, а матч пройдет при пустых трибунах.