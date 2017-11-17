Украина

Экс-капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко верит в свою бывшую команду.

Прошлым летом Андрей Ярмоленко сменил родное киевское Динамо на дортмундскую Боруссию.

Кроме того, Динамо возглавил новый тренерский штаб во главе с белорусским специалистом Александром Хацкевичем.

"Думаю, что Динамо может многого добиться с нынешним составом и нынешним тренером", — заявил Ярмоленко по время общения с фанатами в Instagram.

На данный момент Динамо в чемпионате Украины идет на втором месте, отставая от Шахтера на 7 очков, а также гарантировали себе еврокубковую весну, выйдя из группы Лиги Европы.

Отметим, что во время этой же конференции Ярмоленко пошутил о желании своего партнера Юлиана Вайгля перейти в Карпаты.