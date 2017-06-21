Украина: Вторая лига

На заседании ПФЛ было принято решение включить в состав участников Второй Лиги сразу 2 клуба из Днепра — помимо одноименного не так давно гранда украинского футбола там будет играть новосозданный СК Днепр-1.

Во главе СК Днепр-1 стоит народный депутат Юрий Береза. По его словам, инициатором создания клуба стал Роман Зозуля, футболист Бетиса и сборной Украины. Клуб собирается выступать на Днепр-Арене.

ФК Днепр по итогам нынешнего сезона вылетел в Первую лигу, но из-за долгов был понижен в классе сразу до Второй. При этом следующий сезон днепряне начнут с -6 очков.

Также во Вторую лигу были приняты Металлист 1925 и Таврия.

Football.ua