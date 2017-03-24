ЧМ-2018. Отбор

Стала известна заявка сборной Украины на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.

Стал известен список из 23 футболистов сборной Украины, которые смогут принять участие в матче с Хорватией.

На подготовительном сборе в Австрии приняло участие 27 игроков. Таким образом, Андрей Шевченко отсеял четырех футболистов, которые не попали в заявку на матч.

Этими игроками стали Роман Зозуля, Артем Федецкий, Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.

Стоит отметить, что в последние дни перед матчем Малиновский испытывал проблемы со здоровьем.

Заявка сборной Украины на матч с Хорватией выглядит следующим образом.

Вратари: Денис Бойко (Малага), Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Шахтер)

Защитники: Богдан Бутко (Шахтер), Иван Ордец (Шахтер), Николай Матвиенко (Карпаты), Александр Кучер (Шахтер), Николай Морозюк (Динамо), Ярослав Ракицкий (Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Иван Петряк (Заря), Руслан Ротань (Днепр), Максим Малышев (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо), Евгений Шахов (ПАОК), Александр Зинченко (ПСВ), Виктор Коваленко (Шахтер)

Нападающие: Андрей Ярмоленко (Динамо), Артем Кравец (Гранада), Евгений Коноплянка (Шальке), Евгений Селезнев (Карабюкспор), Артем Беседин (Динамо)

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.