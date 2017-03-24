ЧМ-2018. Отбор
Стала известна заявка сборной Украины на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.
Украина сыграет с Хорватией, ФФУ
24 марта 2017, 11:04
Стал известен список из 23 футболистов сборной Украины, которые смогут принять участие в матче с Хорватией.
На подготовительном сборе в Австрии приняло участие 27 игроков. Таким образом, Андрей Шевченко отсеял четырех футболистов, которые не попали в заявку на матч.
Этими игроками стали Роман Зозуля, Артем Федецкий, Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.
Стоит отметить, что в последние дни перед матчем Малиновский испытывал проблемы со здоровьем.
Заявка сборной Украины на матч с Хорватией выглядит следующим образом.
Вратари: Денис Бойко (Малага), Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Шахтер)
Защитники: Богдан Бутко (Шахтер), Иван Ордец (Шахтер), Николай Матвиенко (Карпаты), Александр Кучер (Шахтер), Николай Морозюк (Динамо), Ярослав Ракицкий (Шахтер).
Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Иван Петряк (Заря), Руслан Ротань (Днепр), Максим Малышев (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо), Евгений Шахов (ПАОК), Александр Зинченко (ПСВ), Виктор Коваленко (Шахтер)
Нападающие: Андрей Ярмоленко (Динамо), Артем Кравец (Гранада), Евгений Коноплянка (Шальке), Евгений Селезнев (Карабюкспор), Артем Беседин (Динамо)
Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.