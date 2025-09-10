Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Далі — лише виступ на ЧС-2026 та завершення міжнародної кар’єри.

Аргентинський центральний захисник Ніколас Отаменді напередодні взяв участь у матчі своєї національної команди в гостях у Еквадору на завершення кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026.

"Альбіселесте" до цього заздалегідь виграли групу регіону Південна Америка, тож могли дозволити собі програти на полі суперників із мінімальним рахунком.

На 31 хвилині цього матчу 37-річний Отаменді отримав пряму червону картку, що в підсумку стало останньою для нього дією у футболці збірної в рамках відбіркових раундів до великих турнірів, про що сповістив сам гравець.

"Це було моє перше вилучення в цій футболці, але не останній матч. Проте в мене в пам’яті назавжди залишаться кваліфікаційні матчі, які були побудовані на наполегливій праці, відданості та радості від гри у футбол понад усе.

Бо для того, щоб усе вдавалось, потрібно вміти приїжджати до збірної, щоб насолодитись моментом та знати, як найкраще представляти свою країну. Пишаюсь нашою командою сьогодні, завтра і завжди. Уперед, Аргентино!

Це був мій останній розділ кваліфікації, дякую всім за підтримку", — заявив аргентинський виконавець.

Отаменді провів за збірну 128 матчів, забив сім голів та віддав три гольові передачі.