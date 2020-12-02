Рейтинг букмекеров

Предлагаем вашему вниманию котировки на игру.

Заря в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Лестера на своем поле.

Букмекеры из компании Parimatch считают фаворитом противостояния гостей. На победу Лестера можно поставить с коэффициентом 1,71, в то время, как коэффициент на ничью составляет 4, а на победу Зари — 5.

Матч Заря — Лестер состоится в четверг, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.