Предлагаем вашему вниманию котировки на игру.
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02 декабря 2020, 23:16
Заря в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Лестера на своем поле.
Букмекеры из компании Parimatch считают фаворитом противостояния гостей. На победу Лестера можно поставить с коэффициентом 1,71, в то время, как коэффициент на ничью составляет 4, а на победу Зари — 5.
Матч Заря — Лестер состоится в четверг, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.