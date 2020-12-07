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Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляет вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Барселона сойдется в противостоянии с Ювентусом в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у подопечных Рональда Кумана более высокие.

Так, на потенциальную победу Барселоны коэффициент составляет 2,12, а вероятность успеха Ювентуса оценивается показателем 3,40. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,65.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Точный счет матча — 0:0". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 16,00.

Напомним, матч Барселона — Ювентус состоится во вторник, восьмого декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.