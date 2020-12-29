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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Вулверхэмптон.

Компания Parimatch считает фаворитом матча "красных дьяволов". На их победу предлагается коэффициент 1,61.

На то, что в матче будет ничья можно поставить с коэффициентом 4,10, а победу "волков" оценили в 5,90.

Если вы уверены в том, что Манчестер Юнайтед выиграет оба тайма, то на данный исход коэффициент 4,10 (нет — 1,21).

Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон состоится 29-го декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.