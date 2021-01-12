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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 18-го тура английской Премьер-лиги.

В поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон — Эвертон букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Вулверхэмптона составляет 2,55, на ничью — 3,15, на победу Эвертона — 3,05.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на эту ставку — 8,00.

Матч Вулверхэмптон — Эвертон состоится сегодня, 12 января. Начало — в 22:15 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.