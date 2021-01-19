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Нападающий "Лестера" заменит Дембеле в "Лионе"

Диего Симеоне был признан лучшим тренером 21-го века. Под его руководством «матрасники» вернули чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Испании, два победы в Лиге Европы и два финала Лиги чемпионов. Последняя победа «Атлетико» в чемпионате датирована сезоном 2013/2014. В текущем розыгрыше у столичного клуба есть все шансы вновь стать лучшими в стране, в этом уверены букмекерские конторы, которые считают «матрасников» фаворитами в чемпионской гонке. В активе подопечных Диего Симеоне 41 очко после 16 туров. «Атлетико» опережает «Реал» на 4 очка, а «Барселону» на 7 и при этом имеет на два матча меньше.

Смена форварда в «Атлетико»

В декабре стало известно, что Диего Коста покинет команду, так как форвард попросил руководство клуба расторгнуть с ним контракт. Репутация Диего Косты идет впереди него и именно по этой причине с ним не стал подписывать контракт «Марсель», который в поисках забивного нападающего. Трансферные слухи связывают Диего Косту с «Арсеналом» и ПСЖ, а также китайскими клубами, которые готовы удовлетворить финансовые запросы игрока. Футболист рассчитывает на оклад в 8 млн год.

В столичном клубе достаточно быстро нашли замену форварду, который провалил текущий сезон. В столицу Испании отправится воспитанник ПСЖ Мусса Дембеле. 24-летний француз не ярко начал сезон 2020/2021 и в 16 матчах отметился всего одним забитым мячом, а сейчас и вовсе травмирован. Возвращение на поле состоится не ранее второй середины февраля. В прошлом сезоне Мусса Дембеле забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач в 46 играх.

Причина столь скромной результативности в текущем сезоне кроется в том, что футболист потерял мотивацию, о чем сообщил спортивный директор «Лиона» Жуниньо. Именно последнее стало решающим фактором, который послужил быстрой сделке.

До конца сезона 2020/2021 Мусса Дембеле будет играть в «Атлетико» на правах аренды, стоимость которой составила 1,5 млн евро. У столичного клуба будет право выкупа игрока за 33,5 млн евро и если Дембеле станет игроком «Атлетико», то «Лион» заработает 10% от дальнейшей продажи футболиста. Отметим, что сумма выкупа контракта футболиста может вырасти на 5 млн евро, в зависимости от успешности выступления. Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

Ислам Слимани едет в «Лион»

«Лион», как и «Атлетико» борется за чемпионство в национальном чемпионате и возглавляет турнирную таблицу. Во Франции положение в группе лидеров более плотное, чем в Испании.

В «Лионе» недолго оставались без нападающего. Состав французского клуба пополнил экс-игрок английского «Лестера» Ислам Слимани. 32-летний нападающий покинул «лис» по завершению сезона 2019/2020 и почти полгода находился постоянной игровой практики, дважды сыграв за вторую команду «Лестера» и проведя в АПЛ всего 19 минут. Слимани перешел в «Лион» бесплатно и подписал контракт до завершения сезона 2021/2022. У алжирца есть опыт выступления в Лиге 1. Прошлый сезон он провел в аренде в «Монако» и за 18 матчей забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

Рокіровка «Ліона»: Дембеле в «Атлетіко», Слімані з «Лестера»

Нападаючий «Лестера» замінить Дембеле в «Ліоні»

Дієго Сімеоне був визнаний кращим тренером XXI століття. Під його керівництвом «матрацники» повернули чемпіонський титул, здобули Кубок і Суперкубок Іспанії, дві перемоги в Лізі Європи та провели два фінали Ліги чемпіонів. Остання перемога «Атлетіко» в чемпіонаті датована сезоном 2013/2014. У поточному розіграші в столичного клубу є всі шанси знову стати кращими в країні, у цьому впевнені букмекерські контори, які вважають «матрацників» фаворитами в чемпіонській гонці. В активі підопічних Дієго Сімеоне 41 очко після 16 турів. «Атлетіко» випереджає «Реал» на 4 очки, а «Барселону» на 7 і водночас має на два матчі менше.

Зміна форварда в «Атлетіко»

У грудні стало відомо, що Дієго Коста покине команду, оскільки форвард попросив керівництво клубу розірвати з ним контракт. Репутація Дієго Кости йде попереду нього, і саме з цієї причини з ним не став підписувати контракт «Марсель», який був у пошуках забивного нападника. Трансферні чутки пов'язують Дієго Косту з «Арсеналом» і ПСЖ, а також китайськими клубами, які готові задовольнити фінансові запити гравця. Футболіст розраховує на оклад у 8 млн на рік.

У столичному клубі досить швидко знайшли заміну форварду, який провалив поточний сезон. До Іспанії відправиться вихованець ПСЖ Мусса Дембеле. 24-річний француз неяскраво почав сезон 2020/2021 і в 16 матчах відзначився всього одним забитим м'ячем, а зараз і зовсім травмований. Повернення на поле відбудеться не раніше другої середини лютого. У минулому сезоні Мусса Дембеле забив 24 м'ячі та зробив 7 гольових передач у 46 іграх.

Причина настільки скромної результативності в поточному сезоні криється в тому, що футболіст втратив мотивацію, про що повідомив спортивний директор «Ліона» Жуніньо. Саме останнє стало вирішальним чинником, який послужив швидкій угоді.

До кінця сезону 2020/2021 Мусса Дембеле гратиме в «Атлетіко» на правах оренди, вартість якої склала 1,5 млн євро. У столичного клубу буде право викупу гравця за 33,5 млн євро, і якщо Дембеле стане гравцем «Атлетіко», то «Ліон» заробить 10% від подальшого продажу футболіста. Зазначимо, що сума викупу контракту футболіста може вирости на 5 млн євро залежно від успішності виступу. Портал transfermarkt оцінює гравця в 30 млн євро.

Іслам Слімані їде в «Ліон»

«Ліон», як і «Атлетіко», бореться за чемпіонство в національному чемпіонаті й очолює турнірну таблицю. У Франції становище в групі лідерів більш щільне, ніж в Іспанії.

У «Ліоні» недовго залишалися без нападника. Склад французького клубу поповнив екс-гравець англійського «Лестера» Іслам Слімані. 32-річний нападник покинув «лисиць» після завершення сезону 2019/2020 і майже півроку перебував без постійної ігрової практики, двічі зігравши за другу команду «Лестера» та провівши в АПЛ усього 19 хвилин. Слімані перейшов у «Ліон» безкоштовно й підписав контракт до завершення сезону 2021/2022. В алжирця є досвід виступу в Лізі 1. Минулий сезон він провів в оренді в «Монако» та за 18 матчів забив 9 м'ячів і зробив 7 гольових передач. Портал transfermarkt оцінює гравця в 5 млн євро.