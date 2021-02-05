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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Фиорентина сойдется в противостоянии с Интером в рамках 21-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Антонио Конте.

Так, на потенциальную победу Интера коэффициент составляет 1,55, а вероятность успеха Фиорентины оценивается показателем 6,40. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Ашраф Хакими забьет как минимум один гол в этом противостоянии. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,00.

Напомним, матч Фиорентина — Интер состоится сегодня, 5 февраля, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.