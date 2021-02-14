Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между каталонской Барселоной и французским ПСЖ, в которой "блаугранас" выступят в качестве домашней стороны. Компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Барселоны составляет 2,02, на ничью — 4,00, на победу ПСЖ — 3,40.

При этом букмекеры считают, что каталонцы вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 5,40.

Матч Барселона — ПСЖ состоится 16 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.